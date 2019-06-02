(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). На Каме в Тукаевском районе во время подводной охоты утонул мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня после полуночи у поселка Первомайка спасатели ЗПСО № 6 обнаружили в 100 метрах от берега тело 45-летнего мужчины. Его извлекли из воды и передали полицейским», – уточнили в МЧС.

По предварительным данным, мужчина погиб из-за проблем с сердцем во время подводной охоты, на которую отправился накануне вечером. Точную причину его гибели установят эксперты.

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