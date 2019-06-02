(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Ночью в Зеленодольске в пустующем доме случился крупный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня ночью в МЧС поступило сообщение о том, что в расселенном доме № 3 на Солнечной улице случился пожар. На месте огнеборцы выяснили, что на первом, втором этажах и на чердаке горят вещи. Общая площадь пожара превысила 120 квадратных метров», – рассказали в МЧС.

Благодаря оперативности пожарных пламя не успело охватить все здание. Огонь был локализован в течение 15 минут, еще через 20 – полностью потушен.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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