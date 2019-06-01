Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт для жителей Казани

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Певец Борис Гребенщиков бесплатно выступил в Казани. Яркий концерт на улице Поперечно-Базарная в Кировском районе города собрал множество поклонников его творчества. Жителей столицы Татарстана не испугал даже сильный ливень.
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Выступление легендарного артиста было анонсировано в социальных сетях всего за пару часов до концерта. На площадке одного из мотоклубов музыканты исполнили семь хитов.
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«Когда поет БГ, то совсем неважно, какая там песня. Просто нирвана, которая пропитывает все вокруг. Человек за десять секунд располагает толпу к себе. Это невероятно. Концерт после ливня. Я стою и слушаю. Все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что...» – пишут пользователи.
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«Прекрасный был вечер. Спасибо», – благодарят другие.
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«Наконец новая культурная программа! Сегодня уличный концерт БГ. Было круто! Завтра будет клубная версия», «Первый день лета удался, да!» – поделились эмоциями третьи.
Двумя годами ранее, 7 июня 2017-го, Борис Гребенщиков устроил неформальный концерт в Казанском Кремле.