Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт для жителей Казани

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Певец Борис Гребенщиков бесплатно выступил в Казани. Яркий концерт на улице Поперечно-Базарная в Кировском районе города собрал множество поклонников его творчества. Жителей столицы Татарстана не испугал даже сильный ливень.

Выступление легендарного артиста было анонсировано в социальных сетях всего за пару часов до концерта. На площадке одного из мотоклубов музыканты исполнили семь хитов.

«Когда поет БГ, то совсем неважно, какая там песня. Просто нирвана, которая пропитывает все вокруг. Человек за десять секунд располагает толпу к себе. Это невероятно. Концерт после ливня. Я стою и слушаю. Все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что...» – пишут пользователи.

«Прекрасный был вечер. Спасибо», – благодарят другие.

«Наконец новая культурная программа! Сегодня уличный концерт БГ. Было круто! Завтра будет клубная версия», «Первый день лета удался, да!» – поделились эмоциями третьи.



Двумя годами ранее, 7 июня 2017-го, Борис Гребенщиков устроил неформальный концерт в Казанском Кремле.

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