Сотрудники МФЦ помогают нижнекамцам оформить статус самозанятых

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Сотрудники многофункциональных центров помогают жителям Нижнекамска оформить статус самозанятых, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

В настоящее время все филиалы и отделы МФЦ консультируют граждан по возможностям регистрации и помогают пройти процедуру оформления документов: через веб-кабинет «Мой налог» на сайте налоговой службы на гостевых компьютерах либо через мобильное приложение.

На сегодняшний день в Татарстане реализуется пилотный проект по установлению налога на профессиональный доход для физлиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые получают доход от своей деятельности, не имея работодателя и наемных работников.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в 2019 году в качестве самозанятых планируется зарегистрировать 60 тыс. граждан.

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