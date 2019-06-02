Татар-информ

2 июня 2019, 05:31

Общество

Тетюшане подали заявки в «Народный контроль» из-за незаконной продажи алкоголя

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Общество

Тетюшане подали заявки в «Народный контроль» из-за незаконной продажи алкоголя

В ГИС «Народный контроль» от жителей Тетюшей за I квартал года поступило три заявки.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Ситуация на рынке алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тетюшском районе находится на контроле руководства муниципалитета, пишет местная газета «Авангард».

Специалист-эксперт Госалкогольинспекции РТ Елена Сазонова сообщила, что мобильной группой по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в районе за I квартал года проведено 54 контрольных мероприятия.

В результате проведенной работы выявлено шесть нарушений действующего законодательства. По всем нарушениям были возбуждены административные материалы, а виновные привлечены к ответственности.

В ГИС «Народный контроль» от жителей Тетюшей за текущий период поступило три заявки.

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