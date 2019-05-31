Нижнекамскому ансамблю «Россияночка» присвоили «народное» звание

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Одному из ведущих хоровых ансамблей Нижнекамска Министерство культуры РТ присвоило звание «Народный самодеятельный коллектив», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Вокальный ансамбль «Россияночка» под руководством заслуженного работника культуры РТ Алевтины Конюховой выступает уже пять лет. Концертмейстером коллектива является Вячеслав Тюленев.





Звание «Народный самодеятельный коллектив» традиционно присуждают за высокий художественный уровень, активную творческую деятельность и воспитательную работу среди населения. Комиссия также отметила авторскую песню Алевтины Конюховой «Татарстан», которую ансамбль спел на четыре голоса.



На счету коллектива победы во всевозможных конкурсах – «Россияночка» неоднократно завоевывала призовые места. Все его участницы – представительницы третьего возраста. В репертуар исполнительниц входит обширная программа – помимо исполнения песен своей молодости они изучают новые произведения.

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