Бугульминец завоевал путевку на чемпионат России по рубке шашкой

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Ишимбае состоялся чемпионат Башкортостана по рубке шашкой «Казарла», в котором представитель Бугульмы завоевал первое место, пишет «Бугульминская газета».



В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов различных возрастов из Уфы, Туймазов, Стерлитамака, Ишимбая, Кумертау, Казани и Бугульмы.





Чемпионат включал в себя рубку вывешенной мишени, рубку лозы по меткам, рубку каната, рубку лозы под шапкой, пеший и конный укол мишени на стойке, укол вывешенной мишени (пеший, конный) и другие испытания.



По итогам соревнований «бронзу» в категории сложности «У-7» занял бугульминец Константин Круглов, а в категории сложности «У-6» «золото» завоевал другой представитель Бугульмы – Эдуард Петров.



Победителя в категории сложности «У-6» наградили ценным подарком. Кроме того, он станет участником чемпионата России по рубке шашкой, который состоится в текущем году.

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