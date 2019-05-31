Татар-информ

2 июня 2019, 04:50

Здоровье и среда

Школьники Альметьевска стали лучшими в восточной зоне РТ, собрав 7,5 тонны отработанных батареек

Рекомендуем

Здоровье и среда

Школьники Альметьевска стали лучшими в восточной зоне РТ, собрав 7,5 тонны отработанных батареек

Фото: организаторы события

Победителем в Альметьевске стала школа № 7, ее ученики собрали 202 кг батареек.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Альметьевские школьники собрали 7,5 тонны отработанных батареек, показав лучший результат среди районов – участников конкурса в восточной зоне Республики Татарстан, сообщают организаторы.

На протяжении двух месяцев школьники собирали использованные батарейки в специальные боксы-контейнеры.



Победителем в Альметьевске стала школа № 7, ее ученики собрали 202 кг батареек. Генеральный директор регионального оператора в восточной зоне Татарстана Светлана Ярлыченко вручила школе ноутбук.
Среди учеников лучшей стала Екатерина Буланкина из 5 «В» класса этой же школы, которая собрала 13 кг отработанных батареек.

«Сегодня мы подводим итоги очень важного конкурса, значение которого для подрастающего поколения трудно переоценить. Формирование модели поведения, бережливой по отношению как к природе, так и к вторичным ресурсам, – важный этап развития современной личности. Мы очень рады, что можем помочь детям в этой достаточно нелегкой работе сейчас, когда даже не все взрослые принимают такую модель поведения», – сказала Ярлыченко.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что школьники Набережных Челнов собрали почти 4 тонны отработанных батареек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Уникальное немецкое оборудование за 20 млн рублей передал федеральный фонд «Линия жизни» ДРКБ
Новости дня
04:50
Школьники Альметьевска стали лучшими в восточной зоне РТ, собрав 7,5 тонны отработанных батареек

Победителем в Альметьевске стала школа № 7, ее ученики собрали 202 кг батареек.

03:17
Нижнекамскому ансамблю «Россияночка» присвоили «народное» звание

Вокальный ансамбль «Россияночка» под руководством заслуженного работника культуры РТ Алевтины Конюховой выступает уже пять лет.

02:28
Член оргкомитета международной архитектурной премии оценила обновленные водоем и сквер в Бугульме

Анна Гричтинг посетила набережную центрального водоема, улицу Гашека и сквер имени Ненастина.

01:19
В Пестречинском районе проведут бега рысаков и скачки улучшенных пород и полукровок

Желающим принять участие в скачках необходимо подать заявку в планово-маркетинговый отдел Управления сельского хозяйства и продовольствия района.

00:34
На татарском подворье в столице Сибири на Сабантуй построят деревню и привезут животных

Из Нижнекамска, который является главным организатором всероссийского национального праздника, в Новосибирск пока приехали 17 человек.

1.06 23:40
Дети с синдромом Дауна из 20 регионов России посостязаются в плавании в Казани

Всероссийский турнир по плаванию «Победим вместе» пройдет 2 и 3 июня в бассейне «Акчарлак».

1.06 23:13
За два дня стрелки из Татарстана завоевали семь наград на всероссийских состязаниях

Чемпионат России, первенство РФ и Всероссийские соревнования по стендовой стрельбе проходят в Подмосковье.

1.06 22:53
В Лаишевском парке континентов детей развлекали мексиканцы в сомбреро и театр «Мурзилка»

Дети бросали кольца вместе с мексиканцем в огромном сомбреро, складывали крупные пазлы возле австралийского стенда, преодолевали веревочный лабиринт.

1.06 22:12
«Нефтехимик» продлил сотрудничество с Брынцевым и подписал контракт с Мэттью Уайтом

Александр Брынцев играет в основном составе нижнекамского клуба с сезона 2013-2014 годов.

1.06 21:59
На видео сняли, как сотрудники МЧС спасли косулю, забежавшую в сады Тукаевского района

Дикая косуля зашла в садовое общество «Кама-2», которое находится в Тукаевском районе РТ.

1.06 21:54
Роспотребнадзор опроверг слова врача о пользе укусов клещей
1.06 21:38
В Верхнем Услоне дети искали сундук с сокровищами и научились стрелять из лука

Юных гостей и их родителей встречали ростовые куклы, веселые персонажи, различные игровые площадки с мастер-классами.

1.06 21:23
Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске выросло до 82 человек
1.06 20:59
В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей
1.06 20:53
В пруду в Мамадышском районе РТ утонул 35-летний мужчина

По предварительной версии, трагедия произошла из-за того, что у мужчины случились судороги из-за разницы температур воздуха и воды.

1.06 20:34
В День защиты детей эстафета флага WorldSkills побывала в Алькеевском районе

До начала мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan знамя должно побывать во всех муниципалитетах Татарстана.

1.06 20:10
В День защиты детей парк Менделеевска превратился в настоящий город детства

На центральной сцене выступили местные детские коллективы, также были организованы различные игровые площадки.

1.06 19:48
Лейла Фазлеева поблагодарила Алсу за участие в благотворительном концерте

В рамках празднования Дня защиты детей в КРК «Пирамида» прошел концерт в поддержку Фонда имени Анжелы Вавиловой.

1.06 19:24
Микелла Абрамова передала свой выигрыш в шоу «Голос» Фонду Анжелы Вавиловой

Алсу, Микелла Абрамова и Дина Гарипова выступили на благотворительном концерте в КРК «Пирамида».

1.06 18:56
Медики назвали три основные причины развития рака легких
1.06 18:26
Борис Менделевич: «Ни один малыш не должен остаться без внимания взрослых»

Депутат Госдумы посетил профильную смену, в которой отдыхают дети с особенностями развития.

1.06 18:08
Уникальное немецкое оборудование за 20 млн рублей передал федеральный фонд «Линия жизни» ДРКБ

Новый комплекс поможет врачам выполнять операции на головном и спинном мозге.

1.06 17:58
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото своих детей в соцсетях
1.06 17:34
Пациентов ДРКБ поздравили с праздником спустившиеся с крыши супергерои

Правительство Татарстана и республиканские врачи устроили праздник для маленьких пациентов в честь Дня защиты детей.

1.06 17:20
Самым юным звонарем «Алексеевских перезвонов» стал семилетний Елисей из телешоу «Лучше всех»

Участники из России, Беларуси и Украины в течение двух дней будут демонстрировать свое мастерство на колокольне воссозданной сельской церкви.

События