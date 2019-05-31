Школьники Альметьевска стали лучшими в восточной зоне РТ, собрав 7,5 тонны отработанных батареек

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Альметьевские школьники собрали 7,5 тонны отработанных батареек, показав лучший результат среди районов – участников конкурса в восточной зоне Республики Татарстан, сообщают организаторы.

На протяжении двух месяцев школьники собирали использованные батарейки в специальные боксы-контейнеры.





Победителем в Альметьевске стала школа № 7, ее ученики собрали 202 кг батареек. Генеральный директор регионального оператора в восточной зоне Татарстана Светлана Ярлыченко вручила школе ноутбук.

Среди учеников лучшей стала Екатерина Буланкина из 5 «В» класса этой же школы, которая собрала 13 кг отработанных батареек.



«Сегодня мы подводим итоги очень важного конкурса, значение которого для подрастающего поколения трудно переоценить. Формирование модели поведения, бережливой по отношению как к природе, так и к вторичным ресурсам, – важный этап развития современной личности. Мы очень рады, что можем помочь детям в этой достаточно нелегкой работе сейчас, когда даже не все взрослые принимают такую модель поведения», – сказала Ярлыченко.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что школьники Набережных Челнов собрали почти 4 тонны отработанных батареек.

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