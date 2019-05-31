Татар-информ

2 июня 2019, 02:28

Общество

Член оргкомитета международной архитектурной премии оценила обновленные водоем и сквер в Бугульме

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Общество

Член оргкомитета международной архитектурной премии оценила обновленные водоем и сквер в Бугульме

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Анна Гричтинг посетила набережную центрального водоема, улицу Гашека и сквер имени Ненастина.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Бугульме побывала архитектор-урбанист Анна Гричтинг, член организационного комитета престижной международной архитектурной премии Ага Хана, пишет «Бугульминская газета».

Визит зарубежной гостьи связан с тем, что программа развития общественных пространств республики, в рамках которой создавались и реконструировались парки, скверы, набережные и пешеходные улицы в Татарстане, оказалась в списке финалистов упомянутой премии в 2019 году.



Сегодня программа стала объектом пристального изучения специалистов. Они посещают города, где оценивают результаты работы по благоустройству территорий.

Благодаря программе в Бугульме обновилась набережная центрального водоема, улица Гашека превратилась в пешеходную зону, в положительную сторону изменился и сквер имени Ненастина. Все эти общественные пространства и посетила Анна Гричтинг.



Анне рассказали, что важную роль в разработке проектов играют горожане, которые участвует в общественных обсуждениях. Директор краеведческого музея Светлана Якупова поведала о прошлом города и о его старинных строениях. Внимание гостьи привлекли здания центральной почты и мукомольного завода, территорию которого планируется превратить в культурный центр с жилыми постройками, сохранив при этом историческую среду.

Иностранная гостья интересовалась, привлекает ли город туристов из других населенных пунктов России и из-за рубежа и как обстоят дела с экологией.

Во время экскурсии Анна Гричтинг много фотографировала и снимала видео, чтобы презентовать достопримечательности города членам жюри на втором отборочном этапе обсуждения номинантов премии Ага Хана. Завершился осмотр общественных пространств в сквере имени Ненастина.

Архитектурная премия Ага Хана была учреждена в 1977 году. Награда присуждается за архитектурные достижения в области современного дизайна, социального строительства, развития локальных общественных пространств, сохранения исторического наследия, а также в сфере улучшения окружающей среды.

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