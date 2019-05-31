На татарском подворье в столице Сибири на Сабантуй построят деревню и привезут животных

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 9 июня в Новосибирске состоится федеральный Сабантуй. До этой даты остается одна неделя, и на татарском подворье в столице Сибири кипит работа, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Из Нижнекамска, который является главным организатором всероссийского национального праздника, в Новосибирск пока приехали 17 человек. Они заняты на площадке, призванной показать гостям Сабантуя быт татарской деревни, – на сегодняшний день здесь строится дом, сарай и мельница, скоро завезут сено и прибудут домашние животные.

Тем временем, за 2,5 тыс. километров, в далеком Нижнекамске к Сабантую готовятся артисты. Жители города нефтехимиков, проходящие вечером по площади Лемаева, могут видеть массовые репетиции танцев и как Наиль Мусифуллин ставит красочную постановку а-ля «татарская старина».

Всего в театрализованном прологе примут участие порядка двести артистов из Нижнекамска. Большой праздник состоится в парке на берегу реки Обь. Начало федерального Сабантуя запланировано на 12 часов.

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