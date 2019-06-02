В Пестречинском районе проведут бега рысаков и скачки улучшенных пород и полукровок

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Конные скачки 8 июня обещают быть одним из самых завораживающих представлений Сабантуя в Пестречинском районе Татарстана, пишет местная газета «Вперед».

Ежегодно на майдане всегда собирается множество желающих полюбоваться на скакунов. Наверняка каждый зритель хотя бы раз ловил себя на мысли, что хотел бы оказаться на месте наездника.

«Возможность поучаствовать в конных скачках есть у всех – принимают заявку как от сельхозпредприятий, так и от тех, у кого личное подсобное хозяйство», – отметили организаторы.

На Сабантуе запланированы бега рысаков и скачки. Ожидаются заезды улучшенных пород и полукровок.

Желающим принять участие в скачках необходимо подать заявку в планово-маркетинговый отдел Управления сельского хозяйства и продовольствия района. Также для более подробной информации необходимо обратиться по телефону: 8 (84367) 3-06-65.

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