Заслуженные артисты РТ исполнят романсы в преддверии 220-летия Пушкина в Нацбиблиотеке РТ

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 5 июня Национальная библиотека РТ приглашает всех желающих на музыкальный вечер «Я вас любил…», приуроченный к празднованию 220-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина, сообщает пресс-служба библиотеки.



В программе концерта прозвучат романсы на стихи великого русского поэта. Для зрителей споют заслуженная артистка РТ Ригина Валиева (сопрано), заслуженная артистка РТ Алсу Барышникова (фортепиано), Айсылу Нуруллина (сопрано) и Фанис Мухтаров (баритон).



Начало концерта – в 16.30.

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