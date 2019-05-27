Подмосковный город Щелково проведет Сабантуй с традиционными играми и дегустацией

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 15 июня в Щелковском городском парке культуры и отдыха пройдет XIX Московский областной национально-культурный праздник дружбы народов «Сабантуй», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В этом году праздник посвятят трем юбилейным датам: 90-летию образования Московской области, 90-летию образования Щелковского района и 20-летию создания Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области.





Праздничная программа будет включать концерт, турнир по борьбе на поясах, разнообразные конкурсы, мастер-классы и дегустация национальных блюд. В течение дня будет работать ярмарка с сувенирной продукцией.



На концерте выступят творческие коллективы Щелковского городского округа и татарстанские артисты. В финале программы состоится награждение победителей в борьбе на поясах корэш.

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