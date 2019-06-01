Дети с синдромом Дауна из 20 регионов России посостязаются в плавании в Казани

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Казань примет всероссийский турнир по плаванию «Победим вместе» среди детей с синдромом Дауна. Его участниками станут 100 спортсменов-инвалидов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Помимо татарстанцев, среди участников будут дети с ограниченными возможностями здоровья из Москвы, республик Башкортостан и Чувашия, Алтайского и Пермского краев, а также из Амурской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской и других областей – всего из 20 регионов России.

Состязания пройдут 2 и 3 июня в плавательном бассейне «Акчарлак». Соревнования будут начинаться в 10 часов, а уже в полдень будет проходить награждение победителей.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и организуется в рамках проекта «Добрая Казань».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани прошел велозаезд «Наперегонки со счастьем» среди детей с различными особенностями развития.

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