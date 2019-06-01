Татар-информ

1 июня 2019, 23:13

Спорт

За два дня стрелки из Татарстана завоевали семь наград на всероссийских состязаниях

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Спорт

За два дня стрелки из Татарстана завоевали семь наград на всероссийских состязаниях

Чемпионат России, первенство РФ и Всероссийские соревнования по стендовой стрельбе проходят в Подмосковье.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). За два дня спортсмены из Татарстана завоевали на проходящих на стрельбище «Лисья Нора» в Московской области чемпионате России, первенстве страны и Всероссийских соревнованиях по стендовой стрельбе семь медалей: одну золотую и по три бронзовых и серебряных. Об этом сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

В первый день на траншейном стенде отличились юниоры, ставшие обладателями трех наград. Геннадий Мамкин, поразивший в квалификации 115 мишеней из 125, в финале разбил 42 тарелочки и стал победителем первенства РФ.

Лидер же предварительного раунда со 117 попаданиями – другой татарстанец Кирилл Маслов получил «серебро», поразив на две мишени меньше. Впрочем, он и ставший четвертым (117 + 22) Кирилл Багров выполнили норматив мастера спорта России.

Среди девушек «бронзу» взяла Полина Князева, разбившая 113 мишеней в квалификации и 30 в финале.

На второй день в командном чемпионате России на траншейном стенде заняли второе место Екатерина Субботина, Полина Князева и Екатерина Рабая. Татарстанки поразили 536 из 600 тарелочек – всего на пять меньше, чем победившие представительницы Липецка.

А среди мужчин Артем Копыстынский, Геннадий Мамкин и Сергей Глухов оказались на третьей позиции, поразив 548 мишеней.

В личном турнире Всероссийских соревнований обладательницей «серебра» стала Екатерина Рабая, разбившая 178 тарелочек в квалификации и 37 в финале. «Бронза» досталась Екатерине Субботиной (182 и 29 пораженных мишеней). 

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