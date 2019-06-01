Роспотребнадзор опроверг слова врача о пользе укусов клещей

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Укусы клещей не могут впоследствии гарантировать защиту от инфекций, которые переносят эти паукообразные. Об этом напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

До этого заслуженный врач России, супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Наталья Толоконская на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявила о полезности укусов клещей для иммунитета. После критики она удалила эту запись.

«Нередки повторные случаи заболевания некоторыми из них (из клещевых инфекций прим. – Т-и) <...>, например, клещевыми боррелиозами. Значит, в этом случае иммунная защита оказывается несовершенной, особенно при наличии изменчивости возбудителя», – констатировали в Роспотребнадзоре.

В связи в этим в ведомстве подчеркнули, что на данный момент ключевыми факторами, снижающими заболеваемость инфекциями, которые переносят клещи, являются вакцинация (в случае клещевого энцефалита), индивидуальная защита от присасывания и обработки территорий, где люди чаще всего контактируют с этими паукообразными.

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