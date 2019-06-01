Татар-информ

1 июня 2019, 21:23

Происшествия

Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске выросло до 82 человек

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Происшествия

Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске выросло до 82 человек

Фото: соцсети

Взрывы прогремели на производящем взрывчатку заводе «Кристалл».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В результате взрывов, прогремевших сегодня в цехе по производству тротила завода «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, пострадали 82 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На 20.30 по московскому времени пострадали 82 человека, 15 из них госпитализированы», – пояснил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Минздрава России проинформировала о 79 пострадавших – 38 работниках завода и 41 местном жителе, причем среди них не было детей. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, еще у 14 – состояние средней степени тяжести. Все они были госпитализированы, остальным оказали помощь амбулаторно.

Пожар на ГосНИИ «Кристалл» потушен. Его площадь равнялась 1,2 тыс. кв. метров, из которых две трети приходились на сам завод, а одна – на лесной массив.

Согласно информации комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску, уровень радиации соответствует природному. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ не превышены, заметили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В этом году это уже второй подобный инцидент на оборонном предприятии. В начале апреля в цехе по производству взрывчатки прогремел взрыв, полностью разрушивший одноэтажное кирпичное здание, отмечает агентство. 

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