Татар-информ

1 июня 2019, 20:59

Общество

В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей

Рекомендуем

Общество

В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей

Теперь для проведения работ будет необходимо сначала обратиться в спецлабораторию для получения разрешения.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступили в силу правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта. До этого соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Правила были разработаны МВД России на основе требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», отмечает агентство.

Теперь перед установкой дополнительного оборудования водитель должен обратиться в испытательную лабораторию, которая должна выдать заключение о возможности внесения определенных изменений в конструкцию автомобиля.

Затем желающему произвести тюнинг придется обратиться сначала в ГИБДД за соответствующим разрешением (впрочем, это можно будет сделать по Интернету). После внесения изменений нужно будет снова обратиться в спецлабораторию для проведения испытаний, а потом – вновь в Госавтоинспекцию для осмотра машины. 

Ранее в России отсутствовали единые правила проведения тюнинга автомобилей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Верхнем Услоне дети искали сундук с сокровищами и научились стрелять из лука
Новости дня
21:38
В Верхнем Услоне дети искали сундук с сокровищами и научились стрелять из лука

Юных гостей и их родителей встречали ростовые куклы, веселые персонажи, различные игровые площадки с мастер-классами.

21:23
Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске выросло до 82 человек
20:59
В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей
20:53
В пруду в Мамадышском районе РТ утонул 35-летний мужчина

По предварительной версии, трагедия произошла из-за того, что у мужчины случились судороги из-за разницы температур воздуха и воды.

20:34
В День защиты детей эстафета флага WorldSkills побывала в Алькеевском районе

До начала мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan знамя должно побывать во всех муниципалитетах Татарстана.

20:10
В День защиты детей парк Менделеевска превратился в настоящий город детства

На центральной сцене выступили местные детские коллективы, также были организованы различные игровые площадки.

19:48
Лейла Фазлеева поблагодарила Алсу за участие в благотворительном концерте

В рамках празднования Дня защиты детей в КРК «Пирамида» прошел концерт в поддержку Фонда имени Анжелы Вавиловой.

19:24
Микелла Абрамова передала свой выигрыш в шоу «Голос» Фонду Анжелы Вавиловой

Алсу, Микелла Абрамова и Дина Гарипова выступили на благотворительном концерте в КРК «Пирамида».

18:56
Медики назвали три основные причины развития рака легких
18:26
Борис Менделевич: «Ни один малыш не должен остаться без внимания взрослых»

Депутат Госдумы посетил профильную смену, в которой отдыхают дети с особенностями развития.

18:08
Уникальное немецкое оборудование за 20 млн рублей передал федеральный фонд «Линия жизни» ДРКБ

Новый комплекс поможет врачам выполнять операции на головном и спинном мозге.

17:58
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото своих детей в соцсетях
17:34
Пациентов ДРКБ поздравили с праздником спустившиеся с крыши супергерои

Правительство Татарстана и республиканские врачи устроили праздник для маленьких пациентов в честь Дня защиты детей.

17:20
Самым юным звонарем «Алексеевских перезвонов» стал семилетний Елисей из телешоу «Лучше всех»

Участники из России, Беларуси и Украины в течение двух дней будут демонстрировать свое мастерство на колокольне воссозданной сельской церкви.

16:48
Опубликовано видео испытаний модернизированного в Казани Ту-22М3М

Изменяемая геометрия крыла дает самолету возможность использовать различные режимы полета.

16:20
Библиотекари Нижнекамска за год получили премию Минкультуры РТ и выиграли семь грантов

2018 год оказался удачным для местной библиотечной системы.

15:46
Синоптики предупредили о тумане на территории Татарстана

В ночь с 1 на 2 июня пройдет кратковременный дождь.

15:22
В Минтруде объяснили сокращение новогодних праздников россиян в 2020 году
15:06
Компания Apple планирует отказаться от iTunes
14:40
Дети «Созвездия – Йолдызлык» о подарке Путину: «Пусть он знает, что мы его тоже любим»

Победители конкурса подарили Рустаму Минниханову книгу о фестивальном движении, попросив передать второй экземпляр Владимиру Путину.

14:16
Рустам Минниханов вручил стипендии победителям республиканского фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Награды в Казанском Кремле получили 16 сольных исполнителей и 24 творческих коллектива.

14:05
Визг шин, жажда скорости и выбросы адреналина: Казань в 14-й раз приняла турнир по картингу

В соревновании на Кубок Правительства РТ приняли участие дети от 8 до 16 лет.

13:57
В результате двух взрывов на заводе под Нижним Новгородом пострадали 19 человек

Взрывы и пожар произошли сегодня днем в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл».

13:48
Рифкат Минниханов: Картинг помогает развивать детям навыки вождения, они становятся «технарями»

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» рассказал о тенденции к увеличению количества участников в турнире на Кубок Правительства РТ.

13:42
Юные тетюшане в Международный день детей побывали «В гостях у сказки»

С раннего утра в центральном парке города Тетюши было многолюдно.

События