В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступили в силу правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта. До этого соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Правила были разработаны МВД России на основе требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», отмечает агентство.

Теперь перед установкой дополнительного оборудования водитель должен обратиться в испытательную лабораторию, которая должна выдать заключение о возможности внесения определенных изменений в конструкцию автомобиля.

Затем желающему произвести тюнинг придется обратиться сначала в ГИБДД за соответствующим разрешением (впрочем, это можно будет сделать по Интернету). После внесения изменений нужно будет снова обратиться в спецлабораторию для проведения испытаний, а потом – вновь в Госавтоинспекцию для осмотра машины.

Ранее в России отсутствовали единые правила проведения тюнинга автомобилей.

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