(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В пруду в Мамадышском районе РТ утонул 35-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что в пруду села Крещеная Ерыкса Мамадышского района РТ утонул мужчина поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 16.53.

Два товарища пришли на берег пруда, один из них решил искупаться. В какой-то момент товарищ на берегу отвлекся, а когда обернулся к воде, на поверхности уже никого не было. Стоит отметить, что пруд не является санкционированным местом для купания.

Около семи часов вечера спасатели ЗПСО №5 на глубине двух метров в десяти метрах от берега обнаружили тело утонувшего мужчины. Его достали из воды и передали сотрудникам полиции.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за того, что у мужчины начались судороги из-за разницы температур воздуха и воды.

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