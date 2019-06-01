Лейла Фазлеева поблагодарила Алсу за участие в благотворительном концерте

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поблагодарила певицу Алсу за участие в благотворительном концерте, который прошел сегодня в рамках празднования Дня защиты детей в казанском КРК «Пирамида» в поддержку Фонда Анжелы Вавиловой.

«Вы наша, вы татарстанская, пусть Татарстан всегда будет для вас местом силы, пусть ваше материнское сердце всегда знает, что Татарстан рядом, что мы всегда все вместе. Только вместе мы сила и мы действительно всегда гордимся достижениями своих детей, детей Татарстана», – отметила Фазлеева.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в благотворительном концерте помимо Алсу приняли участие дочери певицы Микелла и Сафина Абрамовы, участница проекта «Ты супер!» Арианна Литовченко, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова и другие артисты.

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