Динара Прокопьева

1 июня 2019, 18:26

ПолитикаОбщество

Борис Менделевич: «Ни один малыш не должен остаться без внимания взрослых»

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ПолитикаОбщество

Борис Менделевич: «Ни один малыш не должен остаться без внимания взрослых»

Фото: архив/Михаил Захаров

Депутат Госдумы посетил профильную смену, в которой отдыхают дети с особенностями развития.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Воспитанников профильной смены «Трамплин ТВ» с Днем защиты детей поздравил сегодня депутат Государственной Думы Борис Менделевич. Смена, организованная одноименным благотворительным фондом, проходит в Чистополе, она объединила более 70 детей.

Участники «Трамплин ТВ» – дети с нарушениями интеллекта, дети из неблагополучных семей и дети с тяжелыми нарушениями речи. Как пояснили организаторы лагеря, профильная образовательная смена проводится в пятый раз. В этом году участники знакомятся с профессиями, связанными с телевидением.

Для детей организованы мастер-классы по фото-и видеосъемке, актерскому мастерству, интервьюированию и так далее. Обучение поможет детям выработать навыки самостоятельности и способствует социализации.

Борис Менделевич познакомился с тем, как устроена работа в лагере, пообщался с детьми и пожелал всем участникам отличного лета.

«Забота о ребенке – это то, чем мы, взрослые, занимаемся ежедневно. В этот день и всегда ни один малыш не должен остаться без внимания взрослых», – отметил он. 

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