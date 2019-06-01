Борис Менделевич: «Ни один малыш не должен остаться без внимания взрослых»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Воспитанников профильной смены «Трамплин ТВ» с Днем защиты детей поздравил сегодня депутат Государственной Думы Борис Менделевич. Смена, организованная одноименным благотворительным фондом, проходит в Чистополе, она объединила более 70 детей.

Участники «Трамплин ТВ» – дети с нарушениями интеллекта, дети из неблагополучных семей и дети с тяжелыми нарушениями речи. Как пояснили организаторы лагеря, профильная образовательная смена проводится в пятый раз. В этом году участники знакомятся с профессиями, связанными с телевидением.

Для детей организованы мастер-классы по фото-и видеосъемке, актерскому мастерству, интервьюированию и так далее. Обучение поможет детям выработать навыки самостоятельности и способствует социализации.

Борис Менделевич познакомился с тем, как устроена работа в лагере, пообщался с детьми и пожелал всем участникам отличного лета.

«Забота о ребенке – это то, чем мы, взрослые, занимаемся ежедневно. В этот день и всегда ни один малыш не должен остаться без внимания взрослых», – отметил он.

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