Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото своих детей в соцсетях

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Роскомнадзор по случаю отмечаемого сегодня Международного дня защиты детей рекомендовал родителям не публиковать фотографии своих несовершеннолетних отпрысков в социальных сетях. Соответствующий призыв размещен на странице ведомства в сосцети «ВКонтакте».

По мнению Роскомнадзора, публикующие снимки своих детей «не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков».

В ведомстве напомнили о том, что повзрослевшие дети столкнутся с висящими в Сети их младенческими и детскими фотографиями, а удалить из будет невозможно.

Кроме того, сверстники могут использовать фото детей для травли. К тому же снимками могут воспользоваться и настоящие преступники, добавили в Роскомнадзоре.

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