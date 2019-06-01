Самым юным звонарем «Алексеевских перезвонов» стал семилетний Елисей из телешоу «Лучше всех»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в поселке Алексеевское, центре Алексеевского района Татарстана, открылся фестиваль колокольной музыки «Алексеевские перезвоны». Праздник русской культуры, который проводится здесь уже в 17-й раз, в этом году был посвящен теме «Покров и щит Руси святой». На него съехались не только звонари со всей России, а также из Беларуси и Украины, но и танцевальные коллективы, исполнители духовной и народной музыки, ремесленники, представившие на ярмарке сувенирные изделия народных промыслов.

Самым ожидаемым гостем фестиваля был семилетний Елисей Багрин, победитель детского телепроекта «Лучше всех». Его выступления ждали с нетерпением не только посетители праздника, но и сами звонари и артисты. К слову, женщин среди участников оказалось почти столько же, сколько мужчин. Некоторые из них выступали в составе звонарских коллективов, некоторые индивидуально. Были и настоящие семейные подряды. Повелители колоколов приехали в Алексеевское из Мурома, Краснодара, Ростова Великого, Нижнего Новгорода и Самары, Миасса, удмуртских и, конечно, татарстанских сел, а также из белорусских Бреста и Минска.

«Алексеевские перезвоны-2019» посвящены сразу нескольким значимым для русской православной традиции датам. В этом году отмечается 440 лет с момента явления Казанской иконы Божией Матери и 280 лет с обретения Ахтырской иконы Божией Матери. А также 715-летие святителя Алексия Московского, покровителя местного храма и самого населенного пункта, и юбилеи еще нескольких святых.

Торжественное открытие и праздничный концерт развернулись на площади перед церковью Воскресения Христова, которая с 1996-го по 2008 год отстраивалась на месте разрушенного в 50-е годы ХХ века храма. Инициатором возрождения церкви стал бывший на тот момент главой администрации района, а сейчас председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов. Нынешний руководитель муниципалитета Сергей Демидов на торжественном открытии фестиваля подчеркнул, что в течение всех 17 лет своей истории он поддерживается по инициативе местных жителей и общины, и пожелал, чтобы двухдневный праздник оставил частичку радости в душе каждого гостя.

«Фестиваль “Алексеевские перезвоны“ стал визитной карточкой духовного мира и согласия в Республике Татарстан, образом толерантности, мира на нашей земле, межкультурного диалога. У нас все религии имеют необходимые и равные условия для развития. Мы должны быть признательны за гармонизацию межнациональных отношений всем представителям Алексеевского. Ни одна религия к плохому не призывает. Они все служат миру и согласию. И хотя я как Председатель Госсовета вроде и не должен такого говорить, но я уверен, что ни один закон, ни одна Конституция так не сближают людей, как представления народа, который передает свои традиции, запечатленные в религиозных обрядах», – сказал, обращаясь к гостям и участникам фестиваля, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он также поздравил с прошедшим в мае днем рождения митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Мухаметшин при этом отметил, что республике «всегда везло на руководство православной конфессии».

«Владыка является образцом крупного организатора, очень порядочного, честного, мирного человека, который несет согласие и мир в нашу жизнь», – подчеркнул Мухаметшин.

Он вручил митрополиту подарок ручной работы, на котором изображены здание парламента Татарстана и Благовещенский собор Казанского Кремля. Настоятелю Алексеевского храма Воскресения Христова отцу Павлу за непосредственное участие в организации фестиваля он презентовал аналогичный подарок меньшего размера.

Митрополит Феофан со своей стороны отметил, что Татарстан – это локомотив, который стремится к миру и согласию, лаборатория межконфессионального и межнационального диалога. Выразив благодарность действующему Президенту РТ Рустаму Минниханову и первому Президенту РТ Минтимеру Шаймиеву за воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, митрополит Феофан также особо подчеркнул, что Фарид Мухаметшин как Председатель Госсовета РТ всегда делал и делает все возможное, чтобы люди могли жить лучше.

«Как здорово, что есть такие небезразличие люди, для которых это является содержанием их жизни. Вы самый православный татарин! Муфтий мне простит, мы с ним в дружеских отношениях (но я не буду отбирать у него вас)», – сделал шутливый ответный комплимент Мухаметшину правящий архиерей.

Затем от Татарстанской митрополии владыка вручил Алексею Демидову, воссоздателю церкви в поселке Алексеевское и основателю фестиваля колокольного звона, и настоятелю действующего теперь храма Воскресения Христова отцу Павлу Чурашову медали «Казанская икона Божией Матери». После этого митрополит Феофан а капелла пропел в честь фестиваля, его участников, гостей и организаторов «Многая лета!».

В праздничном дневном концерте приняли участие задорная рок-фолк-группа «Партизан FM», известная московская фолк-исполнительница Анна Сизова, ансамбль Белорусской филармонии, казачьи коллективы из Самары и Камышина, Ксения Ионина с песочным шоу. Вечером гостей «Алексеевских перезвонов» ждет двухчасовой концерт, который завершится салютом в 22 часа. Завтра, 2 июня, фестивальная программа продолжится.

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