Пациентов ДРКБ поздравили с праздником спустившиеся с крыши супергерои

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Тяжелобольных пациентов ДРКБ поздравили с Днем защиты детей спустившиеся с крыши супергерои, сообщает пресс-служба больницы.

Супергерои постучались в окна к пациентам, которые не могут выходить на улицу, и поздравили малышей и подростков с праздником.

Детям организовали анимационную программу с шоу мыльных пузырей, развлекательное представление от игрового лего-центра и мастер-класс по приготовлению полезных конфет.

Также маленьким пациентам приготовили фуршет, пригласили на дегустацию леденцов и сладких угощений и на дискотеку.

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