Уникальное немецкое оборудование за 20 млн рублей передал федеральный фонд «Линия жизни» ДРКБ

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Чек на инновационное немецкое нейрохирургическое оборудование стоимостью более 20 млн рублей передал федеральный фонд «Линия жизни» администрации Детской республиканской клинической больницы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе клиники.

Новый немецкий операционный микроскоп OPMI Pentero позволит казанским врачам проводить наиболее сложные операции на головном и спинном мозге, сохраняя качество жизни пациента. Оборудование помогает предельно точно и с минимальным травматизмом добираться до труднодоступных опухолей, гематом, кист и так далее.

«Очень важная опция этого микроскопа – это возможность коммуницировать современные нейроинновационные и эндоскопические системы. Что это значит? До операции захватываются картинки МРТ, КТ головного мозга, это все передается в навигационную систему, передается через инструмент хирурга, и всё это транслируется в окуляры врача. То есть хирург фактически идет по сосудам и видит трехмерное изображение не просто на экране, а прямо в окулярах», – объяснил заместитель главного врача ДРКБ Владимир Филатов.

Федеральный фонд помогает детской больнице Татарстана уже не в первый раз. За время сотрудничества «Линии жизни» и ДРКБ помощь от благотворительного фонда получили более 500 детей.

«Нашему фонду в этом году исполняется 20 лет, и за это время нам удалось помочь более 10,5 тыс. детей по всей России. В Татарстане мы помогли более 550 тяжелым деткам. Мы помогаем как адресно, так и высокотехнологичным оборудованием всей больнице, которое позволяет делать сложнейшие операции. Именно поэтому в день защиты детей мы дарим чек на 21 млн рублей на покупку оборудования. Мы надеемся, что это позволит спасти еще больше детей», – пояснила президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.



В церемонии вручения также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов и главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев.

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