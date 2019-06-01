В Лаишевском парке континентов детей развлекали мексиканцы в сомбреро и театр «Мурзилка»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Дети отлично провели время в свой праздник на площади имени Гавриила Державина в Лаишеве, где расположился Парк континентов, пишет «Волжская новь».





Дети бросали кольца вместе с мексиканцем в огромном сомбреро, складывали крупные пазлы возле австралийского стенда, преодолевали с закрытыми глазами веревочный лабиринт и делали многое другое.

На импровизированной яркой сцене выступали юные артисты районного дома культуры. Песни и танцы перемежались выступлениями театра «Мурзилка». Правильно переходить дорогу ребят учил сотрудник отдела ГИБДД Мударис Газизуллин. Чтобы получить цветную печать и перейти к следующей секции, детям необходимо было правильно ответить на вопросы.





Ребята постарше с удовольствием играли в «Дженгу», работали мастер-классы. Завершился праздник награждением самых активных юных участников художественной самодеятельности. Далее участники праздника запустили в небо множество ярких шаров, после чего все вместе присоединились к веселому флешмобу.

Довольные дети покидали праздник с незабываемыми впечатлениями.

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