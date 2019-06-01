Татар-информ

1 июня 2019, 21:38

Общество

В Верхнем Услоне дети искали сундук с сокровищами и научились стрелять из лука

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Общество

В Верхнем Услоне дети искали сундук с сокровищами и научились стрелять из лука

Фото: vuslon.ru

Юных гостей и их родителей встречали ростовые куклы, веселые персонажи, различные игровые площадки с мастер-классами.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Парке культуры и отдыха Верхнего Услона состоялся большой праздник, посвященный Международному дню защиты детей, пишет газета «Волжская новь».

Юных гостей и их родителей встречали ростовые куклы, веселые персонажи, различные площадки с мастер-классами, культурно-развлекательными и спортивными программами. На площадках звучали детские песни, радостный смех, царила атмосфера всеобщего праздника.

Ведущими праздника вместе с культработниками стали три кота – юные участники художественной самодеятельности Айсылу Хайруллова, Егор Карасев и Захар Раков. Они провели для детворы увлекательную квест-игру по поиску волшебного сундука со сладостями. Ее участники искали подсказки, спрятанные на всей территории парка. Продолжилось мероприятие концертом самых маленьких талантов – певцов и танцоров села.

Поздравляли с праздником детей, их пап и мам замруководителя исполкома Гулия Камалетдинова и председатель Координационного совета организаций профсоюзов района Лилия Хурматуллина. Они пожелали ребятам здоровья, счастливого детства, отличных каникул, любви родителей и благополучия в семьях.

В этот же день были открыты площадки, где прошли мастер-классы по рисованию и методике рисования на воде «Эбру» от преподавателей Детской школы искусств. У литературной скамейки «Секреты книжного лета» проводили время любители чтения. Большая очередь мальчишек и девчонок выстроилась на бесплатный аквагрим, а ребята постарше собрались у пожарной машины, чтобы посмотреть показательное тушение очага возгорания, а также испытать себя в роли спасателей.

В течение всего праздника работали спортивные площадки, которые предлагали различные веселые эстафеты и спортивные состязания. Мастер-класс ПМК по стрельбе из лука никого из юных гостей праздника не оставил равнодушным. Многие мальчишки постарались в этот день взять в руки это старинное оружие и почувствовать себя не просто стрелками, а настоящими Робин Гудами.

Завершением праздника стал флешмоб.

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