Синоптики предупредили о тумане на территории Татарстана

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В ночь с 1 на 2 июня, а также утром завтрашнего дня местами на территории РТ и в Казани ожидается туман, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Также синоптики прогнозируют в темное время суток кратковременный дождь, днем – без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, в вечернее время ожидаются внезапные усиления ветра до 15 — 20 м/c, локально — до 25 м/c.

Температура воздуха ночью составит +11..+16 градусов, днем столбики термометра поднимутся до +20..+25 градусов.

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