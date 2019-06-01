В День защиты детей парк Менделеевска превратился в настоящий город детства

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня дети и родители, а также их бабушки и дедушки посетили парк «Дружбы», где состоялся праздничный концерт в честь Международного дня защиты детей. На центральной сцене выступали местные детские коллективы, передает ИЦ «Менделеевск».



В День защиты детей парк превратился в настоящий город детства. Горожане гуляли с детьми, общались, получали удовольствие от первого дня лета.





Местная жительница Валентина Жигалова отметила, что встречать лето нужно с песнями и танцами. «Пришли знакомиться с лучшими детскими музыкальными коллективами. Получили много хороших эмоций», – поделилась гостья праздника.

Помимо концерта были организованы игровые площадки. Их проводили специалисты учреждений города, работающих с детьми. На каждом из «пятачков» можно было получить «квиточки» за участие и победу, которые потом ребята обменивали на мороженое.





Организаторы конкурсов предлагали ребятам интеллектуальные, спортивные игры.

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