Артур Шипилов

1 июня 2019, 14:05

Спорт

Визг шин, жажда скорости и выбросы адреналина: Казань в 14-й раз приняла турнир по картингу

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Спорт

Визг шин, жажда скорости и выбросы адреналина: Казань в 14-й раз приняла турнир по картингу

Фото: Артур Шипилов, Михаил Захаров

В соревновании на Кубок Правительства РТ приняли участие дети от 8 до 16 лет.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани прошли соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан, посвященные Международному Дню защиты детей. 

В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки со всех районов Татарстана, а за победу в личном и командном турнирах боролись пилоты в двух возрастных категориях: 8 — 12 лет и 12 — 16 лет. 

Приглашённых гостей на церемонии открытия турнира было почти столько же много, сколько и участников. Среди них заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов, депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, председатель региональной общественной организации «Объединение ветеранов ГИБДД» Иван Гафуров, председатель правления регионального общественного государственного объединения ДОСААФ РТ Дамир Динниулов, исполняющий обязанности ректора института культуры Роза Ахмадиева, президент малой академии картинга «Титан» Евгений Шафранов, а также чемпион мира и Европы по автогонкам Тимур Тимерзянов. 

Рафил Нугуманов в своей речи отметил, что турнир проводится уже 14-й раз и подчеркнул, что сегодняшний праздник совпал с ещё одним — днём рождения Рифката Минниханова. Это вызвало шквал аплодисментов и поздравлений в адрес директора «Безопасности дорожного движения». 

Евгений Шафранов обратился не только к спортсменам, но и к их тренерам: «Здесь присутствует максимум 10% людей, которые занимаются картингом в Татарстане, это все из-за регламента. Так как сегодня День защиты детей, хотелось бы обратиться к тренерам участников. У нас очень много соревнований. Пожалуйста, следите за тем, чтобы у ваших подопечных детство не пролетело мимо. Не перегружайте их». 

Также он отметил, что ни один картингист не может стать участником ДТП, так как свою энергию они выпускают на картодроме. 

Далее молодых спортсменов разделили на группы и по одному выпускали на трассу для выявления победителя и обладателя Кубка Правительства Республики Татарстан.

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