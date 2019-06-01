Юные тетюшане в Международный день детей побывали «В гостях у сказки»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Большое праздничное мероприятие под названием «В гостях у сказки», посвященное Международному дню защиты детей, прошло в первый день лета в городе Тетюши, пишет газета «Авангард».

С раннего утра в центральном парке города Тетюши было многолюдно. Глава района Рамис Сафиуллов поздравил всех с праздником и пожелал, чтобы предстоящее лето принесло детворе хороший отдых, интересные встречи, а также исполнились их желания.

«Желаю добрых семейных отношений, заботливых родителей и благодарных детей! Будьте здоровы и счастливы!» – поздравил всех присутствующих на мероприятии Рамис Сафиуллов.

Яркие концертные номера самодеятельных артистов и награждение детей по результатам республиканских конкурсов предварили начало интересной развлекательной программы. В парке царило настоящее раздолье для детворы, каждый мог найти занятие по душе, оживленно было на площадке «Литературный дворик», возле фонтана школа искусств развернула свою онлайн-выставку «Фонтан красок».

Юные художники писали этюды не только на полотнах, но и на лицах смелых модниц. Дети с удовольствием перевоплощались в сказочных персонажей.

На «Туристической веревочной тропе» каждый смог проверить ловкость своих рук и гибкость тела и почувствовать себя первопроходцем в непролазных джунглях. В летнем кафе для дошкольников была организована своя игровая программа, то и дело с этого уголка были слышны хлопанья в ладоши и задорный смех.

Также на площадках проходили конкурсы «Веселые старты», «Квест-игра», «Мини-Сабантуй», «Сильный и ловкий», «Юный солдат», мастер-классы, познавательные и развлекательные игры, состязания в шашки и шахматы.

Организаторами детского праздника выступили сотрудники ЦДО, библиотекари города, представители образовательных учреждений, активисты центра «Форпост» и подростковый клуб «Подвиг».

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