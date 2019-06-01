Рифкат Минниханов: Картинг помогает развивать детям навыки вождения, они становятся «технарями»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов прокомментировал проведение в Казани традиционного соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан, посвящённого Дню защиты детей.

«Счастье — это когда нет проблем у наших детей. Картинг является одним из серьезных направлений, в котором дети увлечены, они приобретают навыки вождения, становятся „технарями“», — поделился Минниханов.

Также он отметил заслуги в развитии картинга председателя Комитета по трассам ФАМС РТ Евгения Шафранова: «В картинге республики для школьников большую роль играют конкретные люди, и если бы не было школы Евгения Шафранова в 80-х и 90-х годах, когда мы сохранили и преумножили это движение, то, наверное, сейчас у картинга не было бы такой статусности. Я бы не сказал, что количество участников турнира растёт в геометрической прогрессии, но стабильное увеличение есть».

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