Тимур Тимерзянов: Количество ребят, занимающихся в Татарстане картингом, не может не радовать

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Чемпион мира и Европы по автогонкам Тимур Тимерзянов рассказал о своём отношении к турниру по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан, который проходит с 31 мая по 1 июня в столице Татарстана.

«Это одно из самых многочисленных мероприятий в плане количества участников, которое собирает республиканская школа картинга. Соревнования проводятся уже в 14-й раз под эгидой Правительства. У нас есть площадки, на которых можно тренироваться и зимой, и летом, это помогает детям нарабатывать навыки в течение всего года», — поделился прославленный гонщик.

Также Тимерзянов рассказал об участниках турнира: «Я в своё время тоже начинал с картинга, моя автомобильная карьера только-только набирала ход. Сейчас участие принимает 250 человек, но это малая часть картингистов, которые есть в республике, и количество увлечённых ребят не может не радовать».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.