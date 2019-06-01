Татар-информ

1 июня 2019, 15:06

Hi-Tech

Компания Apple планирует отказаться от iTunes

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Hi-Tech

Компания Apple планирует отказаться от iTunes

Вместо одной программы разработают самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Корпорация Apple планирует отказаться от iTunes, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вместо одной программы появятся самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов с выходом MacOS 10.15. Предположительно гендиректор компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019, стартующей 3 июня.

ITunes впервые появился в 2001 году, с помощью приложения пользователи компьютеров Mac могли слушать подкасты и музыку, также смотреть фильмы и ТВ-шоу.

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