Компания Apple планирует отказаться от iTunes

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Корпорация Apple планирует отказаться от iTunes, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вместо одной программы появятся самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов с выходом MacOS 10.15. Предположительно гендиректор компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019, стартующей 3 июня.

ITunes впервые появился в 2001 году, с помощью приложения пользователи компьютеров Mac могли слушать подкасты и музыку, также смотреть фильмы и ТВ-шоу.

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