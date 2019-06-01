На видео попало, как в Казани легковушка врезалась в цветочный магазин и снесла ограждение

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). На видео попало, как в Казани легковушка «Лада» врезалась в цветочный магазин и снесла ограждение. Видеороликом с места ДТП поделились пользователи на своих страницах в соцсетях.

На кадрах видно, что легковушка протаранила сначала цветочный ларек, после чего снесла дорожное ограждение и вылетела на дорогу. Остановить «белую молнию» смог лишь столб.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло сегодня около восьми часов утра на улице Восстания.

Причины аварии устанавливаются.

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