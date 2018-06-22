В Татарстане ввели в эксплуатацию более 47% жилья от плана

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). По состоянию на 31 мая в Татарстане с начала года введено в эксплуатацию 1 млн 144 тыс. кв. метров жилья, что составляет 47,2% от плана. Об этом рассказал сегодня во время совещания глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ирек Файзуллин напомнил, что по инвестпрограмме Госжилфонда на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир. К 31 мая в органы статистики отчитались по 44 домам (2 тыс. 45 квартир). Из 121 дома в высокой степени готовности находятся 56 объектов, в средней — 21, в низкой — 44.

На сегодняшний день сертификаты на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан оформлены всем участвующим в программе 33 многодетным семьям. Из них 13 сертификатов уже реализовано (Казань — 2, Аксубаевский — 1, Альметьевский — 3, Нижнекамский — 6, Сабинский районы — 1). Сертификаты оформлены 17 чернобыльцам и 17 вынужденным переселенцам. Из 34 выданных сертификатов реализовано уже три.

Из планируемых 131 многоквартирного инвестиционного дома на сегодняшний день введено в эксплуатацию 60 домов. По оставшимся жилым объектам 35 домов находятся в высокой степени готовности, 32 — в средней степени, 4 — в низкой степени.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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