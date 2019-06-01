Росгвардейцы устроили для детей из казанского детдома праздник с ковбоями, конкурсами и сладостями

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Росгвардейцы устроили для воспитанников казанского детского дома и для детей военнослужащих праздник с ковбоями, мыльными пузырями, конкурсами и сладостями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Открыли праздник воспитанники театра Городского детского эколого-биологического центра "Радуга" под руководством Андрея Шкуро, которые устроили для ребят яркое театрализованное представление», – рассказали в пресс-службе управления.

После спектакля к детям вышли аниматоры в костюмах ковбоев, которые провели с участками праздника веселые конкурсы: ребята померились силами в перетягивании каната, показали своё мастерство в рисовании, поиграли с мысленными пузырями и досыта наелись сахарной ватой.





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