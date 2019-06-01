Библиотекари Нижнекамска за год получили премию Минкультуры РТ и выиграли семь грантов

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Библиотекари Нижнекамска отметили свой профессиональный праздник – торжества прошли в Доме культуры «Мирас», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



2018 год стал удачным для местной библиотечной системы. В третий раз она получила премию Министерства культуры Татарстана «Лидер» как лучшая центральная библиотечная система республики. Кроме того, нижнекамские библиотеки и библиотекари выиграли семь грантов, одержали победы в республиканских конкурсах, приняли участие в десятках различных акций, внесли в культурную жизнь города новые формы работы.

Слова поздравления прозвучали в адрес замдиректора ЦБС Нижнекамска по работе с детьми Риммы Хасановой. 26 мая ей исполнилось 65 лет, в этом же году будет 40 лет с момента ее прихода в библиотечную систему. Она возглавляет Центральную детскую библиотеку и является заместителем директора с 1983 года.

За свою деятельность Римма Хасанова награждена знаком Министерства культуры РТ «За достижения в культуре».

С профессиональным праздником библиотекарей поздравили юные артисты детского театра «Человечки», воспитанники детского сада № 64, ансамбль народного танца и песни «Тулпар».

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