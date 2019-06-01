Рустам Минниханов наградил победителей санитарно-экологического двухмесячника 2019 года

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства РТ прошло совещание, на котором были подведены итоги санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий населенных пунктов Татарстана. Также Президент РТ Рустам Минниханов вручил дипломы и награды муниципалитетам-победителям, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Минэкологии республики Александр Шадриков отметил, что свою эффективность в процессе наведения порядка еще раз подтвердил конкурс «Лучшее муниципальное образование», который позволил активизировать работу городских округов и районов. При подведении итогов учитывалось число выявленных и устраненных нарушений природоохранного законодательства, количество жителей, присоединившихся к акциям и другие показатели.

Так, в номинации «Лучший городской округ» первое место заняла Казань, второе — Набережные Челны, в категории «Лучший муниципальный район с центром — статус город» победителем стал Альметьевский район, на втором месте — Нижнекамский, на третьем — Заинский.

В номинации «Муниципальные районы с центром — статус поселок городского типа, село» первое место присвоили Высокогорскому району, второе — Сабинскому, третье — Алексеевскому.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи прошло в Доме Правительства РТ.

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