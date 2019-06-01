Татар-информ

1 июня 2019, 11:06

Официальная хроника

Рустам Минниханов наградил победителей санитарно-экологического двухмесячника 2019 года

Рекомендуем

Официальная хроника

Рустам Минниханов наградил победителей санитарно-экологического двухмесячника 2019 года

Фото: tatarstan.ru

В Доме Правительства прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором были рассмотрены итоги проведенных в республике экомероприятий.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства РТ прошло совещание, на котором были подведены итоги санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий населенных пунктов Татарстана. Также Президент РТ Рустам Минниханов вручил дипломы и награды муниципалитетам-победителям, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ðµ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‰Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð² Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ°Ð¼: 1. Ðž Ñ€ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ€ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼ Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ‰Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð¸ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² ÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ (Ð´ÐµÑ‚ÑÐºÐ¸Ñ… Ð´Ð¾ÑˆÐºÐ¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ‡Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ñ„ÐµÐ»ÑŒÐ´ÑˆÐµÑ€ÑÐºÐ¾-Ð°ÐºÑƒÑˆÐµÑ€ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¿ÑƒÐ½ÐºÑ‚Ð¾Ð², Ð°Ð¼Ð±ÑƒÐ»Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹, Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†, ÐºÐ»ÑƒÐ±Ð¾Ð², ÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ð¾Ðº), Ð·Ð°Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¸ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ‰Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð°, Ð¾ÑÑƒÑ‰ÐµÑÑ‚Ð²Ð»ÑÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´Ð°Ð½Ð°Ð¼Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð´Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð¾Ð¼ ÑÐ¾Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸; 2. Ðž Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ… Ð² Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑÑ… Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½; 3. Ðž Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ°Ñ… Ð°Ð³Ñ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑÐ° Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½; 4. Ðž Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ ÑÑ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½; 5. Ðž Ñ…Ð¾Ð´Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ‚Ð°Ñ€Ð½Ð¾-ÑÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²ÑƒÑ…Ð¼ÐµÑÑÑ‡Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð¿Ð¾ Ð¾Ñ‡Ð¸ÑÑ‚ÐºÐµ Ñ‚ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹ Ð½Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿ÑƒÐ½ÐºÑ‚Ð¾Ð², Ð½Ð°Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð°Ð¼ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° &quot;Ð­ÐºÐ¾Ð²ÐµÑÐ½Ð° 2019&quot;. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Глава Минэкологии республики Александр Шадриков отметил, что свою эффективность в процессе наведения порядка еще раз подтвердил конкурс «Лучшее муниципальное образование», который позволил активизировать работу городских округов и районов. При подведении итогов учитывалось число выявленных и устраненных нарушений природоохранного законодательства, количество жителей, присоединившихся к акциям и другие показатели. 

Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ðµ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‰Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð² Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ°Ð¼: 1. Ðž Ñ€ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ€ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼ Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ‰Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð¸ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² ÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ (Ð´ÐµÑ‚ÑÐºÐ¸Ñ… Ð´Ð¾ÑˆÐºÐ¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ‡Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ñ„ÐµÐ»ÑŒÐ´ÑˆÐµÑ€ÑÐºÐ¾-Ð°ÐºÑƒÑˆÐµÑ€ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¿ÑƒÐ½ÐºÑ‚Ð¾Ð², Ð°Ð¼Ð±ÑƒÐ»Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹, Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†, ÐºÐ»ÑƒÐ±Ð¾Ð², ÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ð¾Ðº), Ð·Ð°Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¸ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ‰Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð°, Ð¾ÑÑƒÑ‰ÐµÑÑ‚Ð²Ð»ÑÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´Ð°Ð½Ð°Ð¼Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð´Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð¾Ð¼ ÑÐ¾Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸; 2. Ðž Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ… Ð² Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑÑ… Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½; 3. Ðž Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ°Ñ… Ð°Ð³Ñ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑÐ° Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½; 4. Ðž Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ ÑÑ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½; 5. Ðž Ñ…Ð¾Ð´Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ‚Ð°Ñ€Ð½Ð¾-ÑÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²ÑƒÑ…Ð¼ÐµÑÑÑ‡Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð¿Ð¾ Ð¾Ñ‡Ð¸ÑÑ‚ÐºÐµ Ñ‚ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹ Ð½Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿ÑƒÐ½ÐºÑ‚Ð¾Ð², Ð½Ð°Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð°Ð¼ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° &quot;Ð­ÐºÐ¾Ð²ÐµÑÐ½Ð° 2019&quot;. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Так, в номинации «Лучший городской округ» первое место заняла Казань, второе — Набережные Челны, в категории «Лучший муниципальный район с центром — статус город» победителем стал Альметьевский район, на втором месте — Нижнекамский, на третьем — Заинский. 

Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ðµ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‰Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð² Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ°Ð¼: 1. Ðž Ñ€ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ€ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼ Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ‰Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð¸ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² ÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ (Ð´ÐµÑ‚ÑÐºÐ¸Ñ… Ð´Ð¾ÑˆÐºÐ¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… ÑƒÑ‡Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ñ„ÐµÐ»ÑŒÐ´ÑˆÐµÑ€ÑÐºÐ¾-Ð°ÐºÑƒÑˆÐµÑ€ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¿ÑƒÐ½ÐºÑ‚Ð¾Ð², Ð°Ð¼Ð±ÑƒÐ»Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹, Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†, ÐºÐ»ÑƒÐ±Ð¾Ð², ÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ð¾Ðº), Ð·Ð°Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¸ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ‰Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð°, Ð¾ÑÑƒÑ‰ÐµÑÑ‚Ð²Ð»ÑÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´Ð°Ð½Ð°Ð¼Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð´Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð¾Ð¼ ÑÐ¾Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸; 2. Ðž Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ… Ð² Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑÑ… Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½; 3. Ðž Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ°Ñ… Ð°Ð³Ñ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑÐ° Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½; 4. Ðž Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ ÑÑ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð° Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½; 5. Ðž Ñ…Ð¾Ð´Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ‚Ð°Ñ€Ð½Ð¾-ÑÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²ÑƒÑ…Ð¼ÐµÑÑÑ‡Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð¿Ð¾ Ð¾Ñ‡Ð¸ÑÑ‚ÐºÐµ Ñ‚ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¹ Ð½Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿ÑƒÐ½ÐºÑ‚Ð¾Ð², Ð½Ð°Ð³Ñ€Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð°Ð¼ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° &quot;Ð­ÐºÐ¾Ð²ÐµÑÐ½Ð° 2019&quot;. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

В номинации «Муниципальные районы с центром — статус поселок городского типа, село» первое место присвоили Высокогорскому району, второе — Сабинскому, третье — Алексеевскому.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи прошло в Доме Правительства РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Рустам Минниханов наградит медалями «Ана даны — Материнская слава» многодетных мам Татарстана
Новости дня
12:36
В Татарстане с 2020 года введут электронный сертификат на лекарства детям из многодетных семей

Согласно инициативе Президента РТ, многодетные семьи будут получать сертификат на лекарства в размере 10 тыс. руб. в год для детей до 3 лет.

12:28
В Татарстане ввели в эксплуатацию более 47% жилья от плана

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

12:06
Минниханов: В РТ с 2020 года семьи с тремя и более детьми будут освобождены от платы за детсад

В республике более 7,2 тыс. детей будут посещать детские сады бесплатно.

11:56
В Татарстане семьи с пятью и более детьми с 2020 года будут получать ежемесячное пособие

По поручению Президента Татарстана Правительством республики разработаны дополнительные меры поддержки многодетных семей.

11:55
На видео попало, как в Казани легковушка врезалась в цветочный магазин и снесла ограждение

Авария, участником которой стала «Лада Веста», произошла сегодня рано утром на улице Восстания.

11:48
Марат Ахметов: Наступил период активной работы по защите посевов

Глава Минсельхоза РТ призвал аграриев республики активизировать работу по защите растений.

11:29
Росгвардейцы устроили для детей из казанского детдома праздник с ковбоями, конкурсами и сладостями

Военнослужащие казанского отряда спецназа приурочили веселое мероприятие ко Дню защиты детей.

11:24
Казанцы смогут бесплатно посетить офф-программу Международного фестиваля «Европа – Россия – Азия»

С 12 по 19 июня в Качаловском театре впервые выступит московский театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача.

11:10
В преддверии Дня защиты детей «Фонд Хайруллина» подарил праздник 250 юным татарстанцам

Ребята из 10 районов республики посетили Казань, посмотрели спектакль и получили вкусные подарки.

11:06
Рустам Минниханов наградил победителей санитарно-экологического двухмесячника 2019 года

В Доме Правительства прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором были рассмотрены итоги проведенных в республике экомероприятий.

10:58
В России с 1 июня отменили внутрисетевой роуминг
10:40
Жителям Заинска свои вакансии предложат РЖД, «Заинск-Хлеб» и заводы «КАМАЗ»

Жители Заинска пройдут собеседования с работодателями и заполнят анкеты на ярмарке вакансий.

10:39
Очевидцы сняли на видео затопленные дождем улицы Казани

Видеоролик разместили пользователи Интернет на страницах в соцсетях.

10:26
Всемирно известный пианист Денис Мацуев трижды сыграл на бис для казанской публики

Солист выступил с ГСО РТ и маэстро Александром Сладковским на фестивале «Белая сирень».

09:48
Юные татарстанцы заняли призовые места на соревнованиях по синхронному плаванию «Звёзды Крыма»

В копилке татарстанских синхронистов «золото» и «серебро».

09:30
Александр Шадриков: Рекультивация иловых полей под Казанью проводится с учетом 17 технологий

При запуске новых экологических проектов Минэкологии РТ опирается на советы ученых Татарстана.

09:22
Стал известен предварительный график отключения горячей воды на июнь в Казани

Причина отключения — проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

09:00
Минэкологии Татарстана разрабатывает учебники для 96 школ республики

С нового учебного года учащиеся экоклассов республики будут заниматься по новым учебникам.

08:45
Гузель Удачина поздравила татарстанцев с Днем защиты детей

С каждым годом в РТ создаются все лучшие условия для обеспечения прав и интересов детей, условия, способствующие раскрытию их потенциала.

08:30
Минэкологии РТ: До 2024 в Татарстане со дна рек будет поднято 21 затонувшее судно

В 2020 году республика планирует стать участницей федеральной программы по рекультивации полигонов.

08:00
Александр Шадриков: Дальнейшая судьба Куйбышевского водохранилища определится 6 июня

Представители Минэкологии РТ на заседании в Москве будут отстаивать интересы средней Волги.

07:50
Рустам Минниханов наградит медалями «Ана даны — Материнская слава» многодетных мам Татарстана

Президент РТ уделяет большое внимание вопросам материнства и поддержки семьи и всегда сам старается принять участие в подобных мероприятиях.

07:31
В казанском «Эрмитаже» откроется выставка татарских художников Санкт-Петербурга

11 художников представят на выставке более сорока живописных и графических работ, посвященных темам «Малая Родина», «Зов предков», «Незримые узы».

06:49
В электронной библиотеке сайта Нацбиблиотеки РТ появился новый справочник по Пушкину

Справочник содержит материалы информационных источников, связанные с пребыванием Пушкина в Казани и Казанской губернии.

05:45
В Нижнекамске провели торжественную церемонию «Школьный Оскар»

554 ученика стали победителями и призерами на муниципальном уровне, 129 – на республиканском, и 12 побед нижнекамцы завоевали на всероссийском уровне.

События