В преддверии Дня защиты детей «Фонд Хайруллина» подарил праздник 250 юным татарстанцам

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Благотворительный «Фонд Хайруллина» в преддверии самого «детского» праздника в году — Дня защиты детей, провел в Казани масштабную благотворительную акцию для ребят из районов Татарстана.

Праздник состоялся на площадке казанского театра кукол «Экият», куда ребята приехали сразу после праздничного обеда в кафе. У входа в театр детей встретили персонажи из самых разных сказок мира, а в просторном зале ожидал невероятно интересный спектакль по мотивам всемирно известного произведения «Малыш и Карлсон».

Перед началом представления ребят и их родителей поприветствовала исполнительный директор благотворительного «Фонда Хайруллина» Ирина Волостнова. Она напомнила, что в первый день лета во всем мире отмечают День защиты детей.

«Это не только праздник, но и напоминание нам, взрослым, о том, что мы несем ответственность за подрастающее поколение. Мы должны стараться, чтобы наши дети всегда были радостными и у них всегда было солнечное настроение», — отметила Волостнова.

От имени основателя фонда — депутата Государственной думы РФ Айрата Хайруллина организаторы акции пожелали юным жителям республики самого главного — здоровья, много сил, друзей и хорошей счастливой жизни.

По словам организаторов, благотворительная акция «Фонда Хайруллина» в преддверие Дня защиты детей уже прочно вошла в традицию. Масштабное событие проходит в республике на протяжении последних 9 лет, за это время его участниками стали тысячи ребят со всех уголков республики.

«Уже вошло в традицию, что благотворительный „Фонд Хайруллина“ ежегодно организует в преддверии такого праздника поездку в город Казань с посещением прекрасного театра кукол. Ежегодно у нас приезжают из 10 районов — это Нижнекамский, Заинский, Алькеевский, Алексеевский, Спасский, Чистопольский, Нурлатский, Аксубаевский, Новошешминский и Черемшанский. Мы привозим полный зал — 250 детей, заранее разрабатываем и планируем программу праздника», — объяснила журналистам Ирина Волостнова.

Она добавила, что участниками благотворительной акции становятся дети из социально незащищенных слоев населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке и опеке. Речь идет о воспитанниках детских домов, интернатов и ребятах из малообеспеченных семей.

«Посмотрите, как они расцветают, когда мы привозим их сюда. У них с лиц не сходят улыбки и восторг», — поделилась Волостнова.

После показа спектакля праздник для ребят не закончился — каждому из них вручили сладкие подарки и вкусное мороженое.

Благотворительный «Фонд Хайруллина» был создан депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным в 2003 году. Главная цель фонда — поддержка детей-сирот, пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных слоев общества. За время работы фонда реальную помощь получили тысячи людей, а сама организация постоянно расширяет сферы благотворительной деятельности и охватывает поддержкой все больше нуждающихся.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.