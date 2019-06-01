В России с 1 июня отменили внутрисетевой роуминг

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен. Постановление было подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевем 27 мая.

Теперь стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Операторы смогут брать плату за входящие звонки только тогда, когда абонент будет находиться за пределами страны.

Этим же документом Кабмин установил бесплатные входящие звонки по всей территории страны и в Республике Крым.

Исполняя постановление ФАС, операторы «большой четверки» (Тele2, МТС, «Мегафон» и «Билайн») перестали брать дополнительную плату за услуги связи в поездках внутри страны уже с середины 2018 года. Теперь данное положение закреплено российским правительством.

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