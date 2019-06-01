Татар-информ

1 июня 2019, 09:48

Спорт

Юные татарстанцы заняли призовые места на соревнованиях по синхронному плаванию «Звёзды Крыма»

Спорт

Юные татарстанцы заняли призовые места на соревнованиях по синхронному плаванию «Звёзды Крыма»

Фото: Федерация синхронного плавания РТ

В копилке татарстанских синхронистов «золото» и «серебро».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С 28 мая по 1 июня в городе Евпатории Республики Крым впервые состоялись Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Звёзды Крыма», на которых юные татарстанцы заняли призовые места, сообщает Федерация синхронного плавания РТ. 

Татарстан на состязаниях представляли воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Акватика» и спортивной школы «Касатка». 

Так, в возрастной категории до 12 лет в дисциплине «Микс-дуэт» Дмитрий Апаев и Екатерина Штатнова заняли первое место. Юные спортсмены являются воспитанниками «Акватики», их тренер — Юлия Голубева.

В категории 13 — 15 лет в дисциплине «Соло» Агния Тулупова завоевала «серебро», а также выполнила нормы для присвоения разряда Мастера спорта России по синхронному плаванию. Синхронистка является воспитанницей «Касатки», тренер — Оксана Махоткина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Торжественное открытие завершающего этапа парусной лиги состоялось в Казани
Новости дня
11:06
Рустам Минниханов наградил победителей санитарно-экологического двухмесячника 2019 года

В Доме Правительства прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором были рассмотрены итоги проведенных в республике экомероприятий.

10:58
В России с 1 июня отменили внутрисетевой роуминг
10:40
Жителям Заинска свои вакансии предложат РЖД, «Заинск-Хлеб» и заводы «КАМАЗ»

Жители Заинска пройдут собеседования с работодателями и заполнят анкеты на ярмарке вакансий.

10:39
Очевидцы сняли на видео затопленные дождем улицы Казани

Видеоролик разместили пользователи Интернет на страницах в соцсетях.

10:26
Всемирно известный пианист Денис Мацуев трижды сыграл на бис для казанской публики

Солист выступил с ГСО РТ и маэстро Александром Сладковским на фестивале «Белая сирень».

09:48
Юные татарстанцы заняли призовые места на соревнованиях по синхронному плаванию «Звёзды Крыма»

В копилке татарстанских синхронистов «золото» и «серебро».

09:30
Александр Шадриков: Рекультивация иловых полей под Казанью проводится с учетом 17 технологий

При запуске новых экологических проектов Минэкологии РТ опирается на советы ученых Татарстана.

09:22
Стал известен предварительный график отключения горячей воды на июнь в Казани

Причина отключения — проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

09:00
Минэкологии Татарстана разрабатывает учебники для 96 школ республики

С нового учебного года учащиеся экоклассов республики будут заниматься по новым учебникам.

08:45
Гузель Удачина поздравила татарстанцев с Днем защиты детей

С каждым годом в РТ создаются все лучшие условия для обеспечения прав и интересов детей, условия, способствующие раскрытию их потенциала.

08:30
Минэкологии РТ: До 2024 в Татарстане со дна рек будет поднято 21 затонувшее судно

В 2020 году республика планирует стать участницей федеральной программы по рекультивации полигонов.

08:00
Александр Шадриков: Дальнейшая судьба Куйбышевского водохранилища определится 6 июня

Представители Минэкологии РТ на заседании в Москве будут отстаивать интересы средней Волги.

07:50
Рустам Минниханов наградит медалями «Ана даны — Материнская слава» многодетных мам Татарстана

Президент РТ уделяет большое внимание вопросам материнства и поддержки семьи и всегда сам старается принять участие в подобных мероприятиях.

07:31
В казанском «Эрмитаже» откроется выставка татарских художников Санкт-Петербурга

11 художников представят на выставке более сорока живописных и графических работ, посвященных темам «Малая Родина», «Зов предков», «Незримые узы».

06:49
В электронной библиотеке сайта Нацбиблиотеки РТ появился новый справочник по Пушкину

Справочник содержит материалы информационных источников, связанные с пребыванием Пушкина в Казани и Казанской губернии.

05:45
В Нижнекамске провели торжественную церемонию «Школьный Оскар»

554 ученика стали победителями и призерами на муниципальном уровне, 129 – на республиканском, и 12 побед нижнекамцы завоевали на всероссийском уровне.

04:36
Кульминацией Сабантуя в Мамадыше станет выступление парашютистов

В десять утра состоится торжественное открытие праздника, на котором пройдет чествование «батыров полей».

03:44
Нарушителям прав детей из Тетюшского района грозит штраф

На днях сотрудники службы совершили визит к восьми жителям города и района.

02:21
Пестречинские школьники на полигоне научились стрелять из автомата Калашникова

Стрельбища для ребят проводятся не впервые, но только в этом году у них появилась возможность выполнить нормативы, используя настоящее боевое оружие.

01:36
В казанском Доме ребенка прошел праздник, посвященный Дню защиты детей

Детей поздравили зампредседателя Госсовета РТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ и другие почетные гости.

01:20
Пляж в Заинске-2 в новом летнем сезоне будет закрыт на реконструкцию

После реконструкции здесь будут созданы комфортные условия для отдыха.

00:13
Рабочая группа из США посетила производство бензина и шин в Нижнекамске

На сегодняшний день Circle K занимается реализацией топлива, произведенного на комплексе «ТАНЕКО», в Ирландии, Норвегии и Дании.

31.05 23:56
Найдена молекула, которая усиливает иммунитет человека против рака
31.05 23:42
Названы сферы труда, в которых пенсионеров чаще всего берут на работу
31.05 23:28
В России отзывают более 300 автомобилей Mercedes-Benz
События