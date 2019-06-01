Юные татарстанцы заняли призовые места на соревнованиях по синхронному плаванию «Звёзды Крыма»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С 28 мая по 1 июня в городе Евпатории Республики Крым впервые состоялись Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Звёзды Крыма», на которых юные татарстанцы заняли призовые места, сообщает Федерация синхронного плавания РТ.

Татарстан на состязаниях представляли воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Акватика» и спортивной школы «Касатка».

Так, в возрастной категории до 12 лет в дисциплине «Микс-дуэт» Дмитрий Апаев и Екатерина Штатнова заняли первое место. Юные спортсмены являются воспитанниками «Акватики», их тренер — Юлия Голубева.

В категории 13 — 15 лет в дисциплине «Соло» Агния Тулупова завоевала «серебро», а также выполнила нормы для присвоения разряда Мастера спорта России по синхронному плаванию. Синхронистка является воспитанницей «Касатки», тренер — Оксана Махоткина.

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