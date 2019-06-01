Стал известен предварительный график отключения горячей воды на июнь в Казани

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Стал известен график отключения горячей воды на июнь в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Полный список адресов был опубликован на портале мэрии столицы Татарстана.

Причина отключения — проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. В целях оперативного устранения повреждений в 2019 году опрессовки было решено разбить на четыре этапа и на зоны. С 13 по 15 мая испытывались тепловоды заречной зоны от ТЭЦ-2 и районной котельной Савиново.

Отмечается, что график является предварительным и указанные сроки работы могут быть скорректированы по результатам опрессовок.

Информацию о сроках проведения ремонта и возобновления горячего водоснабжения жителям домов должны предоставлять обслуживающие жилой фонд управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, теплоснабжающие организации.

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