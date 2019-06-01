Татар-информ

1 июня 2019, 01:36

Общество

В казанском Доме ребенка прошел праздник, посвященный Дню защиты детей

Общество

В казанском Доме ребенка прошел праздник, посвященный Дню защиты детей

Детей поздравили зампредседателя Госсовета РТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ и другие почетные гости.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В ГКУЗ «Республиканский дом ребёнка специализированный» состоялся праздник, посвященный Дню защиты ребенка, сообщает пресс-служба Союза общественных деятелей Татарстана.

Детей поздравили и подарили им подарки зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков, вице-президент филиала Российского Союза боевых искусств по РТ Эдуард Шарафиев, сотрудники Службы безопасности Президента РТ, МВД РТ, а также общественные деятели и меценаты, члены и эксперты Общественной палаты и др. 

Для гостей и воспитанников сотрудники Дома ребенка подготовили и продемонстрировали творческие номера, а также устроили чаепитие с блинами. 

«Вы только вдумайтесь, благодаря профессиональному и дружному коллективу, руководству Дома ребёнка и неравнодушным гражданам 93% детишек находят свою семью, их усыновляют и удочеряют, воспитывают и любят!» — отметил Александр Даренков, подчеркнув, что очень важно внимание различных государственных и общественных институтов к детям и к процессу их воспитания и реабилитации.

День, насыщенный дружеским общением, завершился ярким концертом. Кроме того, Александр Даренков и Эдуард Шарафиев наградили медалями «За заслуги перед обществом» I степени директора Дома ребенка Алсу Надршину и учителя-дефектолога Ирину Осипову.

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