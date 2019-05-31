Гузель Удачина поздравила татарстанцев с Днем защиты детей

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина поздравила жителей республики с Днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«В этот день мы особо испытываем чувство радости и гордости за наших детей, счастье быть родителем, работать с детьми, быть причастным к вопросам „детства“», — сказала Гузель Удачина.

Она отметила, что мы находимся на историческом этапе созидания во благо детей, когда многое делается во имя Детства, и с каждым годом создаются все лучшие условия для обеспечения прав и интересов юных татарстанцев, условия, способствующие раскрытию потенциала детей в науке, творчестве, спорте и общественной жизни.

«Это позволит нашим детям стать успешными и, главное, счастливыми и хорошими людьми», — заявила омбудсмен.

Но главный критерий счастья для ребенка, по ее словам, — это крепкая семья, любящие и заботливые родители, поэтому нельзя забывать, что воспитание детей, их физическое и нравственное развитие должно быть предметом основной заботы родителей.

«Пусть жизнь наших детей будет наполнена прекрасным, добротой и неподдельностью чувств, верностью друзей, теплом семейного очага! И на их пути им встречаются люди, являющие собой пример доброты, любви и благородства, способные передать им главные жизненные ценности!» — заключила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.