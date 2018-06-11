(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня, в Международный день защиты детей, Президент Татарстана Рустам Минниханов наградит медалями «Ана даны — Материнская слава» многодетных мам республики. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент вручит медали „Ана даны — Материнская слава“. Рустам Нургалиевич уделяет самое серьезное внимание вопросам материнства, поддержки семьи и всегда сам старается принять участие в подобных мероприятиях. Кроме того, он ставит задачу Правительству республики по проработке всё новых мер поддержки многодетных семей», — сообщила она.

В августе прошлого года Президент Татарстана Рустам Минниханов с супругой провели торжественный прием в честь лучших семей республики. Тогда он вручил медали «Ана даны — Материнская слава» многодетным матерям Татарстана — Райсе Ниязовой из Высокогорского района, Наталье Сашиной из Елабужского района и Зульфие Калистратовой из Азнакаевского.

Следом за награждением многодетных матерей состоится вручение Рустамом Миннихановым специальных государственных стипендий победителям Молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык — 2019». Галимова напомнила, что республиканский фестиваль проходит ежегодно при поддержке Президента РТ. В этом году через фестиваль прошло порядка 65 тысячи талантливых татарстанцев.

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