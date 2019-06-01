Нарушителям прав детей из Тетюшского района грозит штраф

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В преддверии Международного дня защиты детей в Тетюшском районе в рамках информационной акции «Судебные приставы – детям» прошли масштабные рейды по взысканию алиментных платежей, пишет газета «Авангард».

«Цель акции – повысить эффективность взыскания долгов по алиментам и привлечь внимание общественности к случаям нарушения прав детей, призывая должников по алиментам вспомнить о своих детях, и напомнить, что за неуплату алиментов грозит ответственность, арест личного имущества, ограничение в праве управления транспортом и в выезде за пределы России и ряд других мер принудительного характера», – рассказал начальник отдела районной службы судебных приставов Андрей Наумов.

На днях сотрудники службы совершили визит к восьми жителям города и района. В ходе рейда они проверили имущественное положение должников, у троих арестовали имущество. Одного тетюшанина судебные приставы объявили в розыск: по словам его матери, она не знает, где находится ее сын, и связи с ним нет.

«Всего же недобросовестных отцов, уже находящихся в розыске, 11», – отмечает источник.

Требования об исполнении судебных решений о выплате денежных средств на содержание ребенка не выполняют не только отцы, но и матери. Должниц по алиментам три, при этом у одной из них долг перед тремя детьми превысил 400 тыс. рублей.

На вопрос: «Существует ли срок давности?» – старший пристав района пояснил, что срока давности на взыскания алиментов нет. Семейный кодекс гласит: «Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей».

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