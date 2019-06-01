Кульминацией Сабантуя в Мамадыше станет выступление парашютистов

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Национальный Сабантуй в Мамадыше состоится 8 июня. Местом проведения районного праздника плуга традиционно станет стадион-ипподром города, пишет газета «Нократ».



Праздник начнется в восемь утра. Посетителям стадиона будут представлены национальные подворья и Дом-музей «История Сабантуя». Далее пройдут соревнования по легкой атлетике, велогонки для детей, соревнования картингистов и конные скачки.



В десять утра состоится торжественное открытие праздника, на котором пройдет чествование «батыров полей». В течение всего дня будет работать выставка «Город мастеров» (мастер-классы, выставка-продажа изделий) и детский майдан.





Кульминацией праздника в Мамадыше станут показательные выступления парашютистов, старт которых намечен на 11 утра.



В этот же день состоится турнир по национальной борьбе и концертная программа, в рамках которой выступят исполнители Рифат Зарипов, Ришат Фазлиахметов, Радик Шарибжанов, а также артисты художественной самодеятельности района.

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