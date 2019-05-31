Рабочая группа из США посетила производство бензина и шин в Нижнекамске

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Город Нижнекамск посетила американская делегация компании Circle K под руководством вице-президента по глобальным поставкам топлива Алекса Миллера, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Цель визита – укрепить сотрудничество между «Татнефтью» как производителем топлива и компанией Circle K, которая занимается его реализацией через сеть своих автозаправочных станций.



Члены делегации встретились с гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.



На сегодняшний день Circle K занимается реализацией топлива, произведенного на комплексе «ТАНЕКО», в Ирландии, Норвегии и Дании. На российском рынке через сеть АЗС Circle K, по данным на май текущего года, продано 4200 тонн дизтоплива, 150 тонн АИ-92 и 150 тонн АИ-95.



Основателем и владельцем компании Circle K является предприниматель Алан Бушар. Штаб-квартира компании находится в городе Лаваль, в провинции Квебек (Канада).

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