Александр Шадриков: Рекультивация иловых полей под Казанью проводится с учетом 17 технологий

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Для рекультивации иловых полей под Казанью экологи Татарстана рассмотрели 17 технологий по всей стране. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Мы проводили исследования при рекультивации иловых полей под Казанью, рассмотрели 17 технологий по всей стране. Сейчас одну технологию апробируем, чтобы дальше применять. Очень важно, что у нас выстроен диалог с наукой», — сообщил глава республиканского ведомства.

Александр Шадриков отметил, что успех любого начинания зависит от диалога между обществом, бизнесом и наукой. При Минэкологии РТ созданы и успешно работают общественный и научно-технический советы.

«Когда при запуске нового проекта возникают сомнения, мы просим членов научно-технического совета собраться. Они нам рекомендуют, что делать и в каком направлении двигаться. Для нас очень важно, чтобы нам подсказала наука, куда двигаться. Авторитет этих ученых высок на уровне Татарстана и России», — подчеркнул министр.

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