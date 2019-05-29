Татар-информ

1 июня 2019, 09:30

ОбществоЗдоровье и среда

Александр Шадриков: Рекультивация иловых полей под Казанью проводится с учетом 17 технологий

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Александр Шадриков: Рекультивация иловых полей под Казанью проводится с учетом 17 технологий

Фото: Владимир Васильев

При запуске новых экологических проектов Минэкологии РТ опирается на советы ученых Татарстана.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Для рекультивации иловых полей под Казанью экологи Татарстана рассмотрели 17 технологий по всей стране. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Мы проводили исследования при рекультивации иловых полей под Казанью, рассмотрели 17 технологий по всей стране. Сейчас одну технологию апробируем, чтобы дальше применять. Очень важно, что у нас выстроен диалог с наукой», — сообщил глава республиканского ведомства.

Александр Шадриков отметил, что успех любого начинания зависит от диалога между обществом, бизнесом и наукой. При Минэкологии РТ созданы и успешно работают общественный и научно-технический советы.

«Когда при запуске нового проекта возникают сомнения, мы просим членов научно-технического совета собраться. Они нам рекомендуют, что делать и в каком направлении двигаться. Для нас очень важно, чтобы нам подсказала наука, куда двигаться. Авторитет этих ученых высок на уровне Татарстана и России», — подчеркнул министр.

Полную версию интервью читайте на сайте «События». Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минэкологии Татарстана разрабатывает учебники для 96 школ республики
Новости дня
09:30
Александр Шадриков: Рекультивация иловых полей под Казанью проводится с учетом 17 технологий

При запуске новых экологических проектов Минэкологии РТ опирается на советы ученых Татарстана.

09:22
Стал известен предварительный график отключения горячей воды на июнь в Казани

Причина отключения — проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

09:00
Минэкологии Татарстана разрабатывает учебники для 96 школ республики

С нового учебного года учащиеся экоклассов республики будут заниматься по новым учебникам.

08:45
Гузель Удачина поздравила татарстанцев с Днем защиты детей

С каждым годом в РТ создаются все лучшие условия для обеспечения прав и интересов детей, условия, способствующие раскрытию их потенциала.

08:30
Минэкологии РТ: До 2024 в Татарстане со дна рек будет поднято 21 затонувшее судно

В 2020 году республика планирует стать участницей федеральной программы по рекультивации полигонов.

08:00
Александр Шадриков: Дальнейшая судьба Куйбышевского водохранилища определится 6 июня

Представители Минэкологии РТ на заседании в Москве будут отстаивать интересы средней Волги.

07:50
Рустам Минниханов наградит медалями «Ана даны — Материнская слава» многодетных мам Татарстана

Президент РТ уделяет большое внимание вопросам материнства и поддержки семьи и всегда сам старается принять участие в подобных мероприятиях.

07:31
В казанском «Эрмитаже» откроется выставка татарских художников Санкт-Петербурга

11 художников представят на выставке более сорока живописных и графических работ, посвященных темам «Малая Родина», «Зов предков», «Незримые узы».

06:49
В электронной библиотеке сайта Нацбиблиотеки РТ появился новый справочник по Пушкину

Справочник содержит материалы информационных источников, связанные с пребыванием Пушкина в Казани и Казанской губернии.

05:45
В Нижнекамске провели торжественную церемонию «Школьный Оскар»

554 ученика стали победителями и призерами на муниципальном уровне, 129 – на республиканском, и 12 побед нижнекамцы завоевали на всероссийском уровне.

04:36
Кульминацией Сабантуя в Мамадыше станет выступление парашютистов

В десять утра состоится торжественное открытие праздника, на котором пройдет чествование «батыров полей».

03:44
Нарушителям прав детей из Тетюшского района грозит штраф

На днях сотрудники службы совершили визит к восьми жителям города и района.

02:21
Пестречинские школьники на полигоне научились стрелять из автомата Калашникова

Стрельбища для ребят проводятся не впервые, но только в этом году у них появилась возможность выполнить нормативы, используя настоящее боевое оружие.

01:36
В казанском Доме ребенка прошел праздник, посвященный Дню защиты детей

Детей поздравили зампредседателя Госсовета РТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ и другие почетные гости.

01:20
Пляж в Заинске-2 в новом летнем сезоне будет закрыт на реконструкцию

После реконструкции здесь будут созданы комфортные условия для отдыха.

00:13
Рабочая группа из США посетила производство бензина и шин в Нижнекамске

На сегодняшний день Circle K занимается реализацией топлива, произведенного на комплексе «ТАНЕКО», в Ирландии, Норвегии и Дании.

31.05 23:56
Найдена молекула, которая усиливает иммунитет человека против рака
31.05 23:42
Названы сферы труда, в которых пенсионеров чаще всего берут на работу
31.05 23:28
В России отзывают более 300 автомобилей Mercedes-Benz
31.05 23:10
В Татарстане на фотоловушку экологов попались три нарушителя

В Буинском районе Татарстана по «горячим следам» раскрыты организаторы несанкционированной свалки.

31.05 22:56
Более полутысячи воспитанников детсадов показали мастерство на главной сцене Нижнекамска

Заместитель главы района Эльвира Долотказина поделилась, что все два часа, пока длился праздник, присутствующих в зале переполняло счастье.

31.05 22:40
«Штаб татар» принял участие в ифтаре молодежного крыла Международной ассоциация исламского бизнеса

Мероприятие началось с чтения Священного Корана.

31.05 22:16
Из-за возможной грозы организаторы отменили открытие «Том Сойер Феста»

Праздничная часть фестиваля переносится на 8 июня.

31.05 22:05
Татарстанских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Экология родного края»

Призами в конкурсе станут экскурсии в Национальный парк «Нижняя Кама» и Санкт-Петербург, а также пробное погружение с аквалангом.

31.05 22:03
В Альметьевске рыбаки спасли двух второклассников, которые едва не утонули в пруду

Спасенных детей в больнице осмотрели медики и отпустили домой.

События